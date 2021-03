L'algoritmo che «cura» le malattie del sangue (Di giovedì 4 marzo 2021) Per chi teme, in futuro, di essere curato da un medico robot, chiariamo subito che questo non è uno scenario neanche lontanamente verosimile. Di certo, però, l'intelligenza artificiale è destinata a «collaborare», e sempre di più, con i medici. Per aiutarli a fare diagnosi precise e dettagliate, e a mettere a punto terapie personalizzate. Con questo obiettivo è appena partito, a gennaio 2021, il progetto GenoMed4All di cui l'ospedale Humanitas di Rozzano, con il suo AI Center, è il coordinatore scientifico e clinico. Finanziato dalla Comunità europea con 10 milioni di euro, il progetto, che durerà quattro anni, coinvolge 70 centri di riferimento europei, tra cui una ventina in Italia, ed è il più grande piano europeo di intelligenza artificiale (A.I.) nel campo dell'ematologia, ossia le malattie del sangue: leucemie, linfomi e mielomi, ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 marzo 2021) Per chi teme, in futuro, di essereto da un medico robot, chiariamo subito che questo non è uno scenario neanche lontanamente verosimile. Di certo, però, l'intelligenza artificiale è destinata a «collaborare», e sempre di più, con i medici. Per aiutarli a fare diagnosi precise e dettagliate, e a mettere a punto terapie personalizzate. Con questo obiettivo è appena partito, a gennaio 2021, il progetto GenoMed4All di cui l'ospedale Humanitas di Rozzano, con il suo AI Center, è il coordinatore scientifico e clinico. Finanziato dalla Comunità europea con 10 milioni di euro, il progetto, che durerà quattro anni, coinvolge 70 centri di riferimento europei, tra cui una ventina in Italia, ed è il più grande piano europeo di intelligenza artificiale (A.I.) nel campo dell'ematologia, ossia ledel: leucemie, linfomi e mielomi, ...

Ultime Notizie dalla rete : algoritmo che MediaTek MT9638: SoC per Smart TV con AI integrata Il già citato algoritmo super resolution opera in accordo con la tecnologia MEMC (Motion Estimation ... MediaTek sostiene che questo accorgimento rende le immagini più nitide. MT9638 è provvisto della ...

Si potrebbe essere vaccinati a prescindere dall'età anagrafica ... si potrebbe così essere vaccinati a prescindere dall'età anagrafica di Viola Rigoli Vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto È pronto un algoritmo che, incrociando età e storia clinica ...

Come funziona l'algoritmo che individua chi ha la priorità a vaccinarsi Controradio Vaccini: nuovo algoritmo stabilisce chi ha la priorità Un algoritmo stabilirà quale cittadino avrà la priorità per il vaccino anti-covid: un vero e proprio calcolo matematico.

Takeflight vola in Israele e apre agli investitori La startup “Made in Italy” guidata dal Ceo Carmen Dal Monte, cambia il mondo dell’istruzione e apre agli investitori. L’intelligenza artificiale personalizza lo ...

