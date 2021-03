La scuola al centro delle polemiche | in molte Regioni si torna alla Dad Maturità dal 16 6

(Di giovedì 4 marzo 2021) Anche quest'anno gli esami disaranno condizionati dall'emergenza Covid e non poteva essere altrimenti. Il ministro Bianchi ha messo a punto le regole da seguire per sostenere la prova in ...

ProfugoItaliano : @DaisyMarcolongo Allora cosa fa con un bambino di tre anni? Niente scuola, niente parchi, niente nonni, lo piazza d… - 9DHukeuPRMztbr5 : RT @il_Giangi: Reati gravi fino al 2019: #MAFIA, #terrorismo, omicidio, rapina, sequestro di persona. Reati gravi dal 2020 in poi: uscire d… - Rikasa43944046 : RT @il_Giangi: Reati gravi fino al 2019: #MAFIA, #terrorismo, omicidio, rapina, sequestro di persona. Reati gravi dal 2020 in poi: uscire d… - Fitsongs69 : Schlein segretaria del PD, ambiente, lavoro, scuola, sanità, immigrazione: sinistra vera, alternativa vera.… - Riccia28 : @CremascoV La scuola è istruzione. Abbiamo già provato a febbraio scorso la DAD con i bambini è stato un casino. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola centro

Tecnica della Scuola

Anche quest'anno gli esami di maturità saranno condizionati dall'emergenza Covid e non poteva essere altrimenti. Il ministro Bianchi ha messo a punto le regole da seguire per sostenere la prova in ...... dalla telemedicina, alle case della salute; dalla banda ultralarga, alla. Si chiama ... Il paesaggio alUn territorio di grande fascino stretto tra la collina e il mare, crocevia di storia,...Negli ultimi giorni si è verificato nel comune di Orvieto un aumento dei casi di positività al Covid-19. Attualmente risultano positivi 88 residenti di cui 84 si trovano ...La Lombardia entra in zona arancione rinforzata. Le scuole di ogni ordine e grado chiudono e i ragazzi tornano nel girone della didattica a distanza. Tra ...