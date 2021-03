La corte di affaristi e consulenti intorno al manager

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 4 marzo 2021) Giuseppe Marino "Danneggio chi vuole arricchirsi", diceva Arcuri. Ma per i mediatori era lui il legame chiave «Tu che sei grande amico di Arcuri, lanciati nel business delle scrivanie. Non riesce a inserirti in questo business qua Arcuri?». La conversazione intercettata dalla Guardia di finanza, più che ventilare un qualche reato, inquadra il primo problema politico che le inchieste pongono sul conto di Domenico Arcuri: il commissario replicando a chi lo accusava di aver imbrigliato il libero mercato, si è «vantato con orgoglio» di averlo fatto per «creare un danno per i vergognosi speculatori» e «un danno a chi vuole guadagnare sul dolore». E invece due inchieste romane sulle mascherine vedono in azione personaggi del sottobosco politico-imprenditoriale che, proprio in nome della consuetudine che hanno con Arcuri, promettono a imprenditori amici che li faranno ...