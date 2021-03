Hu: «La voglia di non stare mai ferma» (Di giovedì 4 marzo 2021) Le giornate di Federica Ferracuti, meglio conosciuta come Hu, iniziano tutte le mattine alle 6: «Sono una mattiniera, un generale» spiega al telefono dalla sua casa di Milano prima di descriversi come una ragazza carica, iperattiva, incapace di allentare la sua voglia di fare le cose. «Nonostante il periodo in cui viviamo, ho cercato di attivarmi ancora di più, e ho fatto bene: ho avvertito la necessità e la fame di avere le mani in pasta in qualcosa» insiste Federica che, dopo aver partecipato ad AmaSanremo con il brano Occhi Niagara, arrivato a un passo dalla qualificazione nella sezione Giovani del Festival, non ha un momento libero tra lo studio di registrazione e le collaborazioni che la vedranno protagonista nei prossimi mesi. https://www.youtube.com/watch?v=VtsZbrCYhE4 Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 marzo 2021) Le giornate di Federica Ferracuti, meglio conosciuta come Hu, iniziano tutte le mattine alle 6: «Sono una mattiniera, un generale» spiega al telefono dalla sua casa di Milano prima di descriversi come una ragazza carica, iperattiva, incapace di allentare la sua voglia di fare le cose. «Nonostante il periodo in cui viviamo, ho cercato di attivarmi ancora di più, e ho fatto bene: ho avvertito la necessità e la fame di avere le mani in pasta in qualcosa» insiste Federica che, dopo aver partecipato ad AmaSanremo con il brano Occhi Niagara, arrivato a un passo dalla qualificazione nella sezione Giovani del Festival, non ha un momento libero tra lo studio di registrazione e le collaborazioni che la vedranno protagonista nei prossimi mesi. https://www.youtube.com/watch?v=VtsZbrCYhE4

