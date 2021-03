Fontana: "Con la pandemia dovremo convivere a lungo" (Di giovedì 4 marzo 2021) Sondrio - Quella con la pandemia sarà una convivenza lunga . Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana a margine dell'incontro alla Provincia di Sondrio sui primi risultati del Piano ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 4 marzo 2021) Sondrio - Quella con lasarà una convivenza lunga . Lo ha detto il governatore lombardo Attilioa margine dell'incontro alla Provincia di Sondrio sui primi risultati del Piano ...

Agenzia_Ansa : E' 'irrequieta' l'Etna, con un carico di energia interna da 'scaricare' all'esterno. Così, a sei ore dal precedente… - Agenzia_Ansa : La Lombardia in zona arancione rinforzato a partire dalla mezzanotte di oggi (4 marzo) fino al 14 marzo. Le scuole… - TgLa7 : Continua l'attività di fontana di lava sull'#Etna che ha raggiunto l'altezza di circa 500 metri dall'orlo craterico… - badmonta : RT @dietnam: Fontana: 'Temo dovremo convivere a lungo con la pandemia'. In Lombardia sicuramente. Grazie (al cazzo) @FontanaPres, illumin… - LeKont70 : @matteosalvinimi Quindi le riaperture? Non dici nulla al tuo sottoposto Fontana? Chiuse le scuole risolto tutto? Ve… -