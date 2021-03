Festival di Sanremo: programma di oggi 4 marzo, orari e palinsesto. Ospiti Sinisa Mihajlovic e i Negramaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la terza serata gli artisti in gara si esibiranno in cover e duetti di brani appartenenti alla storia del cantautorato italiano Il programma di oggi giovedì 4 marzo, terza serata di Sanremo 2021, prevede la conduzione di Amadeus, affiancato da Fiorello e dalla co conduttrice Vittoria Ceretti, con ospite della serata Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna salirà sul palco e canterà insieme a Fiorello, Amadeus e Zlatan Ibrahimovic, che torna sul palco dell’Ariston dopo essere stato protagonista della prima serata. Presente anche Achille Lauro. Fra gli Ospiti musicali della serata ci saranno i Negramaro, che avranno l’onore di aprire la serata con omaggio a Lucio Dalla. La diretta della seconda serata di Sanremo è prevista ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la terza serata gli artisti in gara si esibiranno in cover e duetti di brani appartenenti alla storia del cantautorato italiano Ildigiovedì 4, terza serata di2021, prevede la conduzione di Amadeus, affiancato da Fiorello e dalla co conduttrice Vittoria Ceretti, con ospite della serata. L’allenatore del Bologna salirà sul palco e canterà insieme a Fiorello, Amadeus e Zlatan Ibrahimovic, che torna sul palco dell’Ariston dopo essere stato protagonista della prima serata. Presente anche Achille Lauro. Fra glimusicali della serata ci saranno i, che avranno l’onore di aprire la serata con omaggio a Lucio Dalla. La diretta della seconda serata diè prevista ...

