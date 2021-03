Euro 2020: le città valutate dalla UEFA per sostituire Glasgow, Dublino e Bilbao (Di giovedì 4 marzo 2021) Manchester, Liverpool e Londra sono le tre città prese in considerazione dalla UEFA per sostituire Glasgow, Dublino e Bilbao a Euro 2020 Secondo quanto riferito da Associated Press, Manchester, Liverpool e Londra (Tottenham Stadium) sono le tre sedi prese in considerazione dalla UEFA per sostituire Glasgow, Dublino e Bilbao nell’edizione itinerante di Euro 2020. Queste tre città quasi sicuramente non ospiteranno nessuna gara degli Europei in quanto non ci sono certezze che a Giugno i tifosi possano tornare allo stadio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Manchester, Liverpool e Londra sono le treprese in considerazioneperSecondo quanto riferito da Associated Press, Manchester, Liverpool e Londra (Tottenham Stadium) sono le tre sedi prese in considerazionepernell’edizione itinerante di. Queste trequasi sicuramente non ospiteranno nessuna gara deglipei in quanto non ci sono certezze che a Giugno i tifosi possano tornare allo stadio. Leggi su Calcionews24.com

