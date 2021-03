Emilia-Romagna rossa ma via libera ai cacciatori: esplode la polemica (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – Ci si può muovere da casa solo in caso di “necessità”, però via libera ai cacciatori. Per questo, dopo l’istituzione delle zone rosse a Bologna e Modena e restrizioni arancione ‘scuro’ in altre province, è polemica sulla libertà di movimento confermata per i cacciatori impegnati nelle attività di “selezione” nei confronti dei cinghiali, con l’intento di ridurre i danni alle culture. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – Ci si può muovere da casa solo in caso di “necessità”, però via libera ai cacciatori. Per questo, dopo l’istituzione delle zone rosse a Bologna e Modena e restrizioni arancione ‘scuro’ in altre province, è polemica sulla libertà di movimento confermata per i cacciatori impegnati nelle attività di “selezione” nei confronti dei cinghiali, con l’intento di ridurre i danni alle culture.

