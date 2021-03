Elezioni regionali e amministrative potrebbero slittare in autunno (Di giovedì 4 marzo 2021) Il dossier messo a punto dal Viminale, dopo un parere del Comitato tecnico scientifico, dovrà essere varato dal Consiglio dei ministri. Forse già nel ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il dossier messo a punto dal Viminale, dopo un parere del Comitato tecnico scientifico, dovrà essere varato dal Consiglio dei ministri. Forse già nel ...

davidallegranti : Zingaretti invita i Cinque stelle a entrare in giunta e dice: 'Oggi siamo dentro un passaggio nel quale stiamo pian… - FreindReality : RT @TedrosTigray: Il concetto di PanEtiopicità di @AbiyAhmedAli è in realtà un golpe fascista per centralizzare il potere. La cosiddetta op… - paolacsc : RT @lucianoghelfi: Il #Consigliodeiministri è convocato alle 17. All'ordine del giorno solo leggi regionali e 'varie ed eventuali'. Non è… - CarriaggioM : RT @carlogubi: Calabria, elezioni regionali. Mimmo Lucano capolista al fianco di De Magistris: “Il suo progetto mi ha convinto” https://t.c… - LulaGebre : RT @TedrosTigray: Il concetto di PanEtiopicità di @AbiyAhmedAli è in realtà un golpe fascista per centralizzare il potere. La cosiddetta op… -