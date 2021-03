**Covid: Salvini vede ambasciatore India, 'collaborazione vaccini, ne parlerò con Draghi'** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ho incontrato stamane Neena Malhotra, ambasciatrice dell'India in Italia, al centro del colloquio la questione vaccini. Nuova Delhi ha offerto collaborazione all'Italia, mettendo a disposizione supporto tecnologico, dosi del vaccino AstraZeneca prodotto proprio in India, oltre a un altro siero che ha dato risultati confortanti anche contro le varianti". Lo spiega il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un post su Facebook. "47 Stati -aggiunge il leader del Carroccio- hanno già ricevuto il vaccino Indiano e dovrebbero più che raddoppiare in breve tempo. Ho espresso grande interesse e chiesto documentazione per approfondire il tema, riservandomi di parlarne direttamente al presidente del Consiglio. Tra gli altri Paesi europei, la Francia ha già avviato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ho incontrato stamane Neena Malhotra, ambasciatrice dell'in Italia, al centro del colloquio la questione. Nuova Delhi ha offertoall'Italia, mettendo a disposizione supporto tecnologico, dosi del vaccino AstraZeneca prodotto proprio in, oltre a un altro siero che ha dato risultati confortanti anche contro le varianti". Lo spiega il segretario della Lega, Matteo, in un post su Facebook. "47 Stati -aggiunge il leader del Carroccio- hanno già ricevuto il vaccinono e dovrebbero più che raddoppiare in breve tempo. Ho espresso grande interesse e chiesto documentazione per approfondire il tema, riservandomi di parlarne direttamente al presidente del Consiglio. Tra gli altri Paesi europei, la Francia ha già avviato ...

