"Caccia" al voto cominciata e finita, la Calabria torna alle urne ad ottobre (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - I comizi elettorali sono stati convocati, come previsto dalle legge, e i manifesti sono stati affissi negli oltre quattrocento comuni calabresi; un candidato per una coalizione civica alla presidenza della Regione (Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in passato magistrato a Catanzaro), è già in campagna elettorale; i partiti delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, che hanno indicato, nell'ordine, Roberto Occhiuto, attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera, e Nicola Irto (Pd) ex presidente del Consiglio regionale calabrese, continuano a dichiarare che si deve votare il prima possibile, preferibilmente domenica 11 aprile. Quasi certamente, però, il voto slitterà di alcuni mesi in una regione orfana della presidente Jole Santelli di cui bisogna scegliere il successore. Aspiranti presidenti, e soprattutto aspiranti consiglieri ...

