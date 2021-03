ATP Rotterdam 2021, Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale, eliminato David Goffin (Di venerdì 5 marzo 2021) Definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Pronostici rispetti nel confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il polacco Hubert Hurkacz: il n.6 ATP ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 4-6 7-5, venendo fuori alla distanza con grande caparbietà. L’ellenico sarà atteso al confronto con il russo Karen Khachanov. Niente da fare invece per David Goffin e per Dusan Lajovic. Il belga (n.14 del mondo) a sorpresa è stato sconfitto dal francese Jeremy Chardy (n.64 del ranking) per 7-6 (3) 7-6 (5) e se la vedrà ai quarti con la testa di serie n.4 Andrey Rublev; Lajovic (n.27 del mondo) è stato superato nel derby balcanico da Borna Coric per 6-3 6-2 e per il croato ci sarà l’incrocio con il giapponese Kei ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Definito il quadro dei qualificati aididell’ATP 500 di(Paesi Bassi). Pronostici rispetti nel confronto tra il grecoe il polacco Hubert Hurkacz: il n.6 ATP ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 4-6 7-5, venendo fuori alla distanza con grande caparbietà. L’ellenico sarà atteso al confronto con il russo Karen Khachanov. Niente da fare invece pere per Dusan Lajovic. Il belga (n.14 del mondo) a sorpresa è stato sconfitto dal francese Jeremy Chardy (n.64 del ranking) per 7-6 (3) 7-6 (5) e se la vedrà aicon la testa di serie n.4 Andrey Rublev; Lajovic (n.27 del mondo) è stato superato nel derby balcanico da Borna Coric per 6-3 6-2 e per il croato ci sarà l’incrocio con il giapponese Kei ...

TiebreaktennisI : ATP Rotterdam 2021: #Tsitsipas col brivido. Fuori #Goffin e #Lajovic - sportface2016 : #Tennis, all'#ATPRotterdam #Tsitsipas vince in tre lottatissimi set contro #Hurkacz: i risultati - lorenzofares : Jeremy Chardy ???? da PAUra! ?? Lampi di grande #tennis vs David Goffin ???? (76 76) e QF assicurati a #Rotterdam #ATP #ATPTour #abnamrowtt - LorenzoAndreol4 : Dalle 11 live su @SuperTennisTv per la telecronaca del match tra David #Goffin e Jeremy #Chardy, secondo turno del… - BetsFinland : ITF W15 Antalya: Costoulas - Brancaccio: Costoulas @ 2,82 #melbet #1xbet #tennis #atp #buenosaires #rotterdam… -