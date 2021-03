Antonella Elia senza peli sulla lingua dopo il GF Vip | “I buoni mi fanno vomitare”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 4 marzo 2021)non sopporta ilsmo E anche la quinta edizione del Grade Fratello Vip è stata archiviata.quasi sei mesi di messa in onda, tutte le maestranze si prenderanno un periodo di riposo. Tuttaviarischia di riposarsi a lungo visto che gira voce di una sua possibile esclusione dal GF Vip 6. Nel frattempo l’opinionista ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. Lì la professionista ha dato il suo giudizio sul reality show. Nonostante viene descritta come un personaggio molto pungente, la donna ha speso delle parole al miele per il vincitore Tommaso Zorzi, ma anche per Stefania Orlando, arrivata terza.aver espresso un giudizio positivo per i due ex gieffini, i giornalisti le hanno sottolineato come in questo caso fosse stata buona e non ...