America's Cup : fra "bolla covid-19" e allenamenti (Di giovedì 4 marzo 2021) Isolamento totale nelle basi di Luna Rossa e ETNZ in attesa di iniziare Mercoledì prossimo l'America's Cup, proseguono gli allenamenti per migliorare quello che si può. Anche le famiglie dei componenti dei rispettivi Team sono in isolamento e utilizzano le mascherine ad Auckland causa l'emergenza covid-19 di livello 3, imposto dal governo Neozelandese per evitare il diffondersi dell'infezione.Ma i preparativi nelle basi dei due team proseguono in maniera ininterrotta e come da programma prestabilito. Tutti i giorni sia Luna Rossa che Te Rehutai vengono messe in acqua nel golfo di Hauraki per perfezionare le manovre, tenere gli equipaggi allenati e provare i piccoli aggiornamenti software e i diversi pacchetti vele. Lo spionaggio vicendevole prosegue costantemente per valutare tutto quello che fà il "nemico".Nel video sottostante, la ...

