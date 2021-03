Ambasciatori della Partecipazione: studiamo i movimenti digitali nel mondo (Di giovedì 4 marzo 2021) di Valeria Marrocco e Roberto Monaldi, tutor del percorso di formazione “Ambasciatori della Partecipazione” “Ambasciatori della Partecipazione” della Rousseau Open Academy sta per tagliare il nastro del terzo e ultimo incontro del secondo modulo, che sarà sabato 6 marzo alle ore 16. La sesta lezione del percorso di formazione avrà come argomento principe: “Piattaforme per la Partecipazione e organizzazione politica dei movimenti digitali”. La fase pertanto di formazione frontale vedrà impegnati Massimo Di Felice con “Le piattaforme per la Partecipazione”, Cristian Laurini con “L’ecosistema Rousseau: strumenti e spazi di Partecipazione” ed Enrica Sabatini con “Organizzazione Politica ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 4 marzo 2021) di Valeria Marrocco e Roberto Monaldi, tutor del percorso di formazione “” “Rousseau Open Academy sta per tagliare il nastro del terzo e ultimo incontro del secondo modulo, che sarà sabato 6 marzo alle ore 16. La sesta lezione del percorso di formazione avrà come argomento principe: “Piattaforme per lae organizzazione politica dei”. La fase pertanto di formazione frontale vedrà impegnati Massimo Di Felice con “Le piattaforme per la”, Cristian Laurini con “L’ecosistema Rousseau: strumenti e spazi di” ed Enrica Sabatini con “Organizzazione Politica ...

