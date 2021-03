Amadeus, il primo incontro con Giovanna Civitillo: “Come un segno del destino” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il direttore artistico di Sanremo 2021, nonché amatissimo conduttore Amadeus, è sposato con la splendida Giovanna Civitillo: “Come un segno del destino”, il ricordo del loro primo incontro “Come un segno del destino”: il primo incontro tra Amadeus e Giovanna (fonte getty)Formano una delle coppie più belle e innamorate del panorama artistico: “Come un segno del destino”, Amadeus e il primo incontro con la moglie, Giovanna Civitillo. Al momento, stiamo ammirando entrambi alle prese con Sanremo 2021. ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Il direttore artistico di Sanremo 2021, nonché amatissimo conduttore, è sposato con la splendida: “undel”, il ricordo del loroundel”: iltra(fonte getty)Formano una delle coppie più belle e innamorate del panorama artistico: “undel”,e ilcon la moglie,. Al momento, stiamo ammirando entrambi alle prese con Sanremo 2021. ...

giovanemarx : primo skit di amadeus e fiorello per me di quest'anno e sono già piena - Niger_mtw : @Sam_buca0 A me fa ridere proprio per questo, conoscendo il personaggio a noi fa ridere, i boomer invece non capisc… - lily__93 : RT @Ever_Since_H: Quando sono le 21:15 e Amadeus ha già presentato il primo e pure il secondo cantante in gara #Sanremo2021 - Ever_Since_H : Quando sono le 21:15 e Amadeus ha già presentato il primo e pure il secondo cantante in gara #Sanremo2021 - Macry_04 : Minchia non ci credo, AMADEUS STA ANNUNCIANDO IL SECONDO SUBITO DOPO IL PRIMO?! #sanremo2021 -