Achille Lauro piange sangue dagli occhi sul palco di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) Achille Lauro sale sul palco dell'Ariston con un look stravagante Sa sempre come far parlare di se Achille Lauro e anche ieri sera, con la sua performance a Sanremo ha incantato tutti. Oltre a presentarsi con una parrucca blu, paillettes e piume rosa, l'artista ha a fine esibizione ha pianto lacrime di sangue. Perchè? Sarà forse un riferimento ai quadri sacri e alla croce di spine di Gesù? Achille Lauro e il suo look esagerato a Sanremo L'artista rispetto al 2019 e 2020 quest'anno è uno degli ospiti fissi di Sanremo. La usa esibizione era motlo attesa fin dall'inizio anche se ha cantanto solo quasi a fine serata. Amedues e Fiorello, possiamo dire sono partiti con il botto e per le prossime 4 serata si ...

FranAltomare : Grazie Achille Lauro per mandare i boomer in corto circuito ogni anno. #Sanremo2021 - stazzitta : Arrivo solo per sottolineare il coraggio di Achille Lauro che distrugge tutti i pregiudizi e soprattutto “di rosa e… - trash_italiano : Achille Lauro nel backstage dopo la sua esibizione. #Sanremo2021 - ciavarellangela : RT @axxocean: Godere è un obbligo, Dio benedica chi gode. Achille Lauro, olio su tela #Sanrem2021 - bluezaffiro : RT @HuertDeAuteuil: Sul dizionario alla voce controsenso troviamo il fatto che a Sanremo osannano Achille Lauro perché cerca di abbattere l… -