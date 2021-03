24 Ore di Le Mans 2021 rinviata | si lavora a una gara a porte aperte

GiaPettinelli : 24 ore Le Mans spostata da giugno ad agosto - sportface2016 : #24oreLeMans spostata da giugno ad agosto: gli organizzatori vogliono evitare un'altra edizione senza pubblico… - PRESS_RACING : Posticipata ad agosto la #LEMANS24 ???? Si prende tempo per riportare il pubblico in pista ?? - FormulaPassion : #WEC | Rinviata la 24 ore di Le Mans #LEMANS24 - F1inGenerale_ : #WEC | La 24 ore di Le Mans rimandata ad Agosto #LeMans24 -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Mans

Tocca registrare un altro rinvio di un evento motoristico, dopo quello del GP d'Australia. La 24di Le2021 non si correrà nel week end del 12 e 13 giugno , come da tradizione e come da calendario del WEC presentato nelle scorse settimane. Tutto rinviato nel mese di agosto, quando la ...La 24di Leè stata posticipata dal 12 - 13 giugno prossimi al 21 - 22 agosto. Lo hanno comunicato ufficialmente gli organizzatori. La loro speranza è quella di riuscire a mettere in piedi un'...Ancora senza pubblico non si può. Gli organizzatori della 24 Ore di Le Mans, in calendario per il 12-13 giugno, hanno deciso di spostarla al 21-22 agosto nel tentativo di poter riempire le tribune gra ...Accanto al giallo che da sempre contraddistingue il campione Valentino Rossi, da quest’anno ci sarà il verde del team Petronas SRT, la squadra privata di Yamaha con cui correrà nel 2021. Una nuova avv ...