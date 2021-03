VIDEO New Zealand prova il doppio timoniere in partenza: Burling non cambia più lato. Soluzione definitiva? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Team New Zealand è scesa in acqua nella baia di Auckland per una sessione di allenamento nelle giornata odierna. Prosegue il lavoro dei Kiwi verso il match race contro Luna Rossa, che incomincerà non prima di mercoledì 10 marzo. Il Defender della America’s Cup sembra avere paura dell’equipaggio italiano e infatti sta cercando di copiare la Soluzione del doppio timoniere che Team Prada Pirelli ha adottato fin dall’inizio della sua avventura in Prada Cup, poi dominata contro American Magic e Ineos Uk. I padroni di casa avevano smentito questa ipotesi, ma ormai è acclarato che i campioni in carica la stanno impiegando in allenamento. Oggi sono infatti state effettuate delle prove di partenza e si è chiaramente visto che il timoniere Peter Burling non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Team Newè scesa in acqua nella baia di Auckland per una sessione di allenamento nelle giornata odierna. Prosegue il lavoro dei Kiwi verso il match race contro Luna Rossa, che incomincerà non prima di mercoledì 10 marzo. Il Defender della America’s Cup sembra avere paura dell’equipaggio italiano e infatti sta cercando di copiare ladelche Team Prada Pirelli ha adottato fin dall’inizio della sua avventura in Prada Cup, poi dominata contro American Magic e Ineos Uk. I padroni di casa avevano smentito questa ipotesi, ma ormai è acclarato che i campioni in carica la stanno impiegando in allenamento. Oggi sono infatti state effettuate delle prove die si è chiaramente visto che ilPeternon ...

tyfontaine1800 : New Era ?? Different Mode ?? ASCENSION ??????? - repubblica : Dopo la carbonara al pomodoro il New York Times lancia la lasagna di polenta: è rivolta social - scornet5 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - robertacrown : Buongiorno solo alla repressione di Adualinda che in ogni intervista ci tiene a specificare di non essere mai stata… - about_marlena : RT @Machenesoush: New reaction pic <3 no comunque il video è stupendo la canzone ancora di più I'm so proud ?? -