Tutela Inail anche al dipendente no-Vax | decisione inevitabile | ora è urgente una legge sull’obbligo vaccinale

Quando ancora non si è spenta la polemica sul licenziamento dei lavoratori che rifiutano di assumere il vaccino contro il Covid, si apre un nuovo fronte destinato a infiammare gli animi: l'applicazione delle tutele previste dall'Inail in tema di infortuni sul lavoro nei confronti dei dipendenti che rifiutano la vaccinazione. Nonostante in queste settimane fossero emerse anche letture diverse, l'Inail nei giorni scorsi ha chiarito che, in caso di contagio avvenuto sul luogo di lavoro, la Tutela assicurativa pubblica si applica a prescindere dalle scelte del lavoratore in tema di vaccini. Questo vuol dire che se un dipendente rifiuta di vaccinarsi e poi contrae il Covid sul luogo di lavoro non perde la copertura assicurativa pubblica, in quanto al momento nessuna norma di legge

