Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo | Alipov Semianova vincono il mixed team di trap

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladeldi2021, in corso di svolgimento a Il, saluta un nuovo trionfo russo. Questa volta la superpotenza europea si impone nel concorso didi, con il duo Alexey/ Daria. Sbriciolando 41 dei 50 piattelli a disposizione, la formazione che rappresenta la Russia ha anticipato il binomio egiziano composto da Ahmed Zaher/Maggy Ashmawy, capace di romperne “soltanto” 34 su 50. Il terzo posto invece è andato appannaggio della Spagna che, con la formazione costituita da Alberto Fernandez e Fatima Galvez, ha piegato i rivali slovacchi (Erik Varga e Zuzana Stefecekova) con lo score di 45-42. Domani in programma vi sarà l’ultima giornata di gare, con le prove a squadre ...

OA Sport

