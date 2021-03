Suoni contro Muri al teatro Trianon Viviani in un dialogo armonico tra la musica e l’arte (Di mercoledì 3 marzo 2021) Così infatti recita il sottotitolo: «6 testimonial per 6 musicisti accompagnati da 6 artisti di arte contemporanea in 6 concerti». Il sei dunque è la chiave di volta della nuova rassegna ideata da Marisa Laurito, direttore artistico del teatro della Canzone napoletana, che sarà trasmessa in streaminga partire dal 10 marzo. Sei testimonial famosi quali Renzo Arbore, Eugenio Bennato, Stefano Bollani, Tosca, Peppe Barra e Maurizio de Giovanni che incontrano sei musicisti partenopei: Gianni Conte, Fiorenza Calogero,Lorenzo Hengeller, Suonno d’ajere, Tommaso Primo, Flo, ed infine «un “bonus track”» con Maldestro. E sei sono gli artisti contemporanei con i qualisi intrecciano i loro lavori in sei originali appuntamenti concerti: Lello Esposito, Enrico Benetta, Roxy in the box, Giuseppe Riccardi, Chiara Pirollo, Valeria Laureano. Una bella contaminazione di generi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Così infatti recita il sottotitolo: «6 testimonial per 6 musicisti accompagnati da 6 artisti di arte contemporanea in 6 concerti». Il sei dunque è la chiave di volta della nuova rassegna ideata da Marisa Laurito, direttore artistico deldella Canzone napoletana, che sarà trasmessa in streaminga partire dal 10 marzo. Sei testimonial famosi quali Renzo Arbore, Eugenio Bennato, Stefano Bollani, Tosca, Peppe Barra e Maurizio de Giovanni che incontrano sei musicisti partenopei: Gianni Conte, Fiorenza Calogero,Lorenzo Hengeller, Suonno d’ajere, Tommaso Primo, Flo, ed infine «un “bonus track”» con Maldestro. E sei sono gli artisti contemporanei con i qualisi intrecciano i loro lavori in sei originali appuntamenti concerti: Lello Esposito, Enrico Benetta, Roxy in the box, Giuseppe Riccardi, Chiara Pirollo, Valeria Laureano. Una bella contaminazione di generi ...

