Serie A, una modifica al protocollo avrebbe evitato il caso Lazio-Torino (Di mercoledì 3 marzo 2021) protocollo Serie A: la modifica avrebbe evitato il caso Lazio-Torino perché avrebbe creato una figura intermedia tra Asl e club Il problema di Lazio Torino ruota attorno al protocollo, al quale vengono attribuite interpretazioni differenti. Negli ultimi mesi, come rivela La Gazzetta dello Sport, Dal Pino e De Siervo avevano studiato il modo per irrobustirlo, studiando e ampliandolo con le proposte della Federazione Medico-Sportiva. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Il documento prevedeva anche una figura di riferimento tra Asl e Lega, per evitare casi come quello del Toro. Ci sarebbe stato un riferimento attivo 24 ore per ogni ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)A: lailperchécreato una figura intermedia tra Asl e club Il problema diruota attorno al, al quale vengono attribuite interpretazioni differenti. Negli ultimi mesi, come rivela La Gazzetta dello Sport, Dal Pino e De Siervo avevano studiato il modo per irrobustirlo, studiando e ampliandolo con le proposte della Federazione Medico-Sportiva. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Il documento prevedeva anche una figura di riferimento tra Asl e Lega, per evitare casi come quello del Toro. Ci sarebbe stato un riferimento attivo 24 ore per ogni ...

