Senza un briciolo di testa: il testo della canzone di Marcella Bella a Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Senza UN briciolo DI testa testo – Stasera, mercoledì 3 marzo, Marcella Bella, ospite del Festival di Sanremo 2021, propone sul palco dell'Ariston la canzone Senza un briciolo di testa. Di seguito il testo integrale del brano: Stavolta non lo dico piùChe grande sbaglio mio sei tuBisogna crescere oramaiSe ancora adesso penso a teVuol proprio dir purtroppo che ho scelto teEvanescenteCome un fumetto di eroi e di avventureVuol proprio dire che anch'io inseguo in fondo un fine mioSognareE riprovo insieme a te una volta ancora insieme a teAncora nonostante so che non potreiSenza un briciolo di testaCome se odiassi meChe ...

