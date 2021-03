"Scudetto, niente scuse". Morata incanta e suona la carica (e anche Andrea Pirlo lo incorona) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grande protagonista nella difficile vittoria della Juventus sullo Spezia (alla fine il 3-0 è decisamente severo per i liguri), ecco che Alvaro Morato suona la carica-Scudetto per i bianconeri: "Non è una stagione facile a causa degli infortuni ma non cerchiamo scuse. Crediamo ancora nello Scudetto e lo faremo fino a quando la matematica ci sorriderà. Se poi non vinceremo, faremo i complimenti a chi riuscirà a vincere", ha affermato lo spagnolo, autore del gol del momentaneo 1-0, nel post-partita. Con questi tre punti, la Juventus si porta a tre lunghezze dal Milan e a sette punti dall'Inter capolista. Ai microfoni di Sky Sport, Morata ha poi aggiunto: "La vittoria è importante e rientriamo nella dinamica dei tre punti. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grande protagonista nella difficile vittoria della Juventus sullo Spezia (alla fine il 3-0 è decisamente severo per i liguri), ecco che Alvaro Moratolaper i bianconeri: "Non è una stagione facile a causa degli infortuni ma non cerchiamo. Crediamo ancora nelloe lo faremo fino a quando la matematica ci sorriderà. Se poi non vinceremo, faremo i complimenti a chi riuscirà a vincere", ha affermato lo spagnolo, autore del gol del momentaneo 1-0, nel post-partita. Con questi tre punti, la Juventus si porta a tre lunghezze dal Milan e a sette punti dall'Inter capolista. Ai microfoni di Sky Sport,ha poi aggiunto: "La vittoria è importante e rientriamo nella dinamica dei tre punti. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ci sono ...

