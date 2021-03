Sanremo 2021 prima serata, la classifica di Luisa Corna: vincono i Maneskin (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata del Festival di Sanremo, che quest’anno si svolge dal 2 al 6 marzo, ha fatto vivere grandi emozioni con i primi 13 cantanti in gara. Luisa Corna (leggi la nostra intervista), che sa cosa vuol dire salire sul palco dell’Ariston, ci ha dato la sua classifica personale dei brani che ha ascoltato. Tra sketch di Amadeus e Fiorello, le performance canore e di recitazione di Matilda De Angelis, le lacrime di sangue di Achille Lauro, l’esibizione stupefacente di Loredana Bertè e l’Ibra-Festival, la musica è stata come ovvio la grande protagonista. La classifica provvisoria ufficiale vede in testa Annalisa (leggi come è andata la prima serata), ma Luisa Corna ci racconta i brani che più l’hanno ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladel Festival di, che quest’anno si svolge dal 2 al 6 marzo, ha fatto vivere grandi emozioni con i primi 13 cantanti in gara.(leggi la nostra intervista), che sa cosa vuol dire salire sul palco dell’Ariston, ci ha dato la suapersonale dei brani che ha ascoltato. Tra sketch di Amadeus e Fiorello, le performance canore e di recitazione di Matilda De Angelis, le lacrime di sangue di Achille Lauro, l’esibizione stupefacente di Loredana Bertè e l’Ibra-Festival, la musica è stata come ovvio la grande protagonista. Laprovvisoria ufficiale vede in testa Annalisa (leggi come è andata la), maci racconta i brani che più l’hanno ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - _Narci_ : #Sanremo2021 MEZZO FLOP.. SVECCHIATEVI!! TUTTO MOLTO NOIOSO.. FIORELLO - AMADEUS ? NON FANNO PIU RIDERE .. FORSE SI… - lilwasthere : Sanremo 2021 - Maneskin cantano 'Zitti e buoni' -