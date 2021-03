Sanremo 2021, le pagelle ai look della seconda serata: la giacca di Amadeus fa a pugni con la scenografia, Fiorello come Maleficent (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus: voto 5 – Eccola qui, è tornata. Lei la giacca cangiante. Stasera subito in apertura. L’effetto metallico sui toni del grigioverde in contrasto con il giallo/arancio della scenografia sullo sfondo è un autentico, adorabile, pugno in un occhio. Ma nella vita ci vogliono certezze e le giacche kitch di Amadeus lo sono. Fiorello: voto 8 – Fa il suo ingresso travestito da corvo ed è subito Maleficent. Ma quando toglie le ali di piume e la camicia d’organza nera, ecco che rivela il completo firmato Armani, rigorosa divisa d’ordinanza per lo showman. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021): voto 5 – Eccola qui, è tornata. Lei lacangiante. Stasera subito in apertura. L’effetto metallico sui toni del grigioverde in contrasto con il giallo/aranciosullo sfondo è un autentico, adorabile, pugno in un occhio. Ma nella vita ci vogliono certezze e le giacche kitch dilo sono.: voto 8 – Fa il suo ingresso travestito da corvo ed è subito. Ma quando toglie le ali di piume e la camicia d’organza nera, ecco che rivela il completo firmato Armani, rigorosa divisa d’ordinanza per lo showman. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

