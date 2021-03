Sanremo 2021, l’abito di Noemi arriva dall’archivio di Dolce&Gabbana (Di mercoledì 3 marzo 2021) La «metamorfosi» di Noemi è firmata Dolce&Gabbana. È un abito d’archivio quello con cui l’artista ha scelto di mettersi in gioco con una veste completamente rinnovata (e asciugata) in questa edizione del Festival di Sanremo. Tra i tanti lustrini che hanno illuminato il palco dell’Ariston ieri sera, i cristalli di Noemi sono forse quelli che hanno lasciato di più il segno. «È un abito da sera in tulle di Dolce&Gabbana, completamente ricoperto di Swarovski, e? realizzato e ricamato a mano, con la stessa passione che guida il mio percorso musicale» scriveva sul suo profilo Instagram in tarda serata «portero? sul palco dell’Ariston l’eccellenza italiana, la storicita?, la tradizione che abbraccia il cambiamento con un look d’archivio della sfilata Dolce&Gabbana Autunno-Inverno 2007/2008; un autentico tuffo nel passato perche? anche io non rinnego chi sono». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) La «metamorfosi» di Noemi è firmata Dolce&Gabbana. È un abito d’archivio quello con cui l’artista ha scelto di mettersi in gioco con una veste completamente rinnovata (e asciugata) in questa edizione del Festival di Sanremo. Tra i tanti lustrini che hanno illuminato il palco dell’Ariston ieri sera, i cristalli di Noemi sono forse quelli che hanno lasciato di più il segno. «È un abito da sera in tulle di Dolce&Gabbana, completamente ricoperto di Swarovski, e? realizzato e ricamato a mano, con la stessa passione che guida il mio percorso musicale» scriveva sul suo profilo Instagram in tarda serata «portero? sul palco dell’Ariston l’eccellenza italiana, la storicita?, la tradizione che abbraccia il cambiamento con un look d’archivio della sfilata Dolce&Gabbana Autunno-Inverno 2007/2008; un autentico tuffo nel passato perche? anche io non rinnego chi sono».

