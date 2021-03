Sanremo 2021, la conferenza stampa con Elodie. Amadeus: «È come giocare in uno stadio vuoto. Ma i giovani sono con noi» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli ascolti mancano, ma non bisogna preoccuparsene più del dovuto. È questo il tasto battuto più volte durante la conferenza stampa mattutina – iniziata alle 12 e poco più -, all’indomani del debutto del Festival di Sanremo. Le domande e gli interventi ruotano tutti intorno all’unica sbavatura della prima serata: i punti percentuali, in termini di share, che puntano al ribasso. Niente di allarmante, ma i numeri sono lontani dalle previsioni stratosferiche che circolavano nei giorni scorsi. Per il direttore di rete, Stefano Coletta, «quella di quest’anno è un’edizione unica nel suo genere. Il Coronavirus ha influenzato l’assetto della manifestazione». Rispetto all’edizione 2020, però, mancano all’appello un milione e mezzo di teste, «ma non si possono fare paragoni con l’anno passato», dice ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli ascolti mancano, ma non bisogna preoccuparsene più del dovuto. È questo il tasto battuto più volte durante lamattutina – iniziata alle 12 e poco più -, all’indomani del debutto del Festival di. Le domande e gli interventi ruotano tutti intorno all’unica sbavatura della prima serata: i punti percentuali, in termini di share, che puntano al ribasso. Niente di allarmante, ma i numerilontani dalle previsioni stratosferiche che circolavano nei giorni scorsi. Per il direttore di rete, Stefano Coletta, «quella di quest’anno è un’edizione unica nel suo genere. Il Coronavirus ha influenzato l’assetto della manifestazione». Rispetto all’edizione 2020, però, mancano all’appello un milione e mezzo di teste, «ma non si posfare paragoni con l’anno passato», dice ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - seiilmiocielo_ : RT @blondebenedicte: @Sanremo_2021 “F. D. T. ma diversi da loro” eh ???? Se per quattro parole uguali e 2 note simili urlano subito al plagio… - Sunfl0wed : RT @cmqmartina: io AMO sanremo letteralmente ho il culto della settimana di sanremo ma nel 2021 dare i fiori solo alle donne mi sembra un p… -