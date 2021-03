Repubblica – Nessun problema tra Inter e Manchester United per Lukaku: pagamento nei tempi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto tranquillo tra Inter e Manchester United per il trasferimento di Lukaku Non c’è Nessun problema tra Inter e Manchester United per quanto riguarda la trattativa che ha portato in nerazzurro Romelu Lukaku. A chiarire la situazione è Franco Vanni, giornalista di Repubblica. “L’Inter doveva 1.9 milioni di bonus al Manchester United alla fine della scorsa stagione. Dopo la pandemia, i due club hanno rinegoziato i tempi del pagamento, con scadenza aggiornata a luglio 2021. Eppure l’Inter già lo scorso gennaio ha pagato quanto dovuto”. “La dirigenza nerazzurra, nonostante la crisi di ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto tranquillo traper il trasferimento diNon c’ètraper quanto riguarda la trattativa che ha portato in nerazzurro Romelu. A chiarire la situazione è Franco Vanni, giornalista di. “L’doveva 1.9 milioni di bonus alalla fine della scorsa stagione. Dopo la pandemia, i due club hanno rinegoziato idel, con scadenza aggiornata a luglio 2021. Eppure l’già lo scorso gennaio ha pagato quanto dovuto”. “La dirigenza nerazzurra, nonostante la crisi di ...

