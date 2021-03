Reggio Calabria, arrestato consigliere comunale. Fermate anche altre cinque persone (Di mercoledì 3 marzo 2021) arrestato un consigliere comunale di Reggio Calabria. Morra attacca: “Hanno votato anche i morti alle ultime elezioni”. Reggio Calabria – Un consigliere comunale di Reggio Calabria è stato arrestato nelle prime ore di lunedì 14 dicembre 2020. Il blitz degli inquirenti è scattato dopo la conclusione delle indagini sulle amministrative del 20-21 settembre. Secondo quanto ipotizzato dalla Procura, l’esponente del Partito Democratico avrebbe manipolato i risultati delle ultime elezioni attraverso preferenze di persone che non si sono presentate ai seggi. L’indagine L’indagine è partita subito dopo la segnalazione di una anomalia nelle ultime ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021)undi. Morra attacca: “Hanno votatoi morti alle ultime elezioni”.– Undiè statonelle prime ore di lunedì 14 dicembre 2020. Il blitz degli inquirenti è scattato dopo la conclusione delle indagini sulle amministrative del 20-21 settembre. Secondo quanto ipotizzato dalla Procura, l’esponente del Partito Democratico avrebbe manipolato i risultati delle ultime elezioni attraverso preferenze diche non si sono presentate ai seggi. L’indagine L’indagine è partita subito dopo la segnalazione di una anomalia nelle ultime ...

_Carabinieri_ : Si fingeva mago e - oltre a essere indagato per ricettazione e circonvenzione di persona incapace - è ritenuto resp… - Corriere : Brogli alle elezioni comunali di Reggio Calabria, cinque arresti - Corriere : Brogli alle elezioni comunali di Reggio Calabria, cinque arresti - StaraceA : RT @fattoquotidiano: Reggio Calabria, altri cinque arresti per brogli elettorali alle comunali 2020. “Alterazione del voto con nomi di anzi… - massimoneri90 : Reggio Calabria, altri cinque arresti per brogli elettorali alle comunali 2020. “Alterazione del voto con nomi di a… -