Parma-Inter, D'Aversa: "Nel calcio nulla è impossibile, dobbiamo dare il 120%"

Roberto D'Aversa alla vigilia di Parma-Inter, match della 25a giornata della Serie A Giornata di vigilia per il Parma di Roberto D'Aversa che domani sera ospiterà l'Inter al Tardini nella sesta giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. L'allenatore dei gialloblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. "Arriviamo da due partite in cui l'aspetto positivo è che abbiamo finito in crescendo a livello fisico, dove abbiamo mostrato di essere vivi ma il rammarico è che se avessimo raccolto quattro punti non avremmo rubato nulla, e staremmo parlando di una classifica, deficitaria, ma diversa, soprattutto per il morale dei ragazzi e dell'ambiente. Bisogna guardare avanti, ...

