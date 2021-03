Muroni | Fioramonti e Fusacchia riportano i Verdi in Parlamento Bonelli | “Cediamo il simbolo | altri deputati in arrivo”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) A tredici anni dall’ultima volta, il partito deitorna in. La deputata di Liberi e uguali Rossella, ex presidente di Legambiente, ha deciso di lasciare i colleghi e di passare al Misto, dove costituirà una nuova componente ecologista insieme ad Alessandro(eletto con +Europa e poi passato a Centro democratico) e l’ex M5s Lorenzo. Un progetto sostenuto dal coordinatore deiAngelo, il quale si dice pronto a “cedere il” per permettere la nascita del gruppo. Il regolamento della Camera, infatti, permette la nascita di nuove formazioni solo nel caso in cui fanno riferimento a partiti politici che si siano presentati alle elezioni. “Nelle ultime settimane il contesto politico è cambiato”, ...

... eletto con +Europa e ora nel Misto, e su Lorenzo, ex M5S ed ex ministro dell'Istruzione nel Governo Conte ma "p resto si aggiungeranno altri deputati", annuncia. "Nelle ultime ...La deputata Rossella, ex presidente di Legambiente, lascia Leu. In una intervista a Repubblica spiega: "Vado nel ... Ne faranno parte "Alessandro Fusacchia e Lorenzo, ma presto si ...A Leu Muroni rimprovera che "non è mai diventato un partito. È riuscito a eleggere 18 parlamentari, ma poi non è stato capace di fare il salto, non elaborando anche un proprio punto di vista sulla que ..."Ritengo fondamentale un presidio ecologista in Parlamento, un luogo di elaborazione, azione legislativa e proposte concrete, uno spazio Verde come in Europa e come deve accadere in Italia".