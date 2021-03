Montagne verdi: il testo della canzone di Marcella Bella a Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Montagne verdi testo – Stasera, mercoledì 3 marzo, Marcella Bella è tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021, durante il quale si esibirà sulle note della canzone Montagne verdi. Di seguito il testo integrale del brano: Mi ricordo Montagne verdi e le corse di una bambinaCon l’amico mio più sincero, un coniglio dal muso neroPoi un giorno mi prese il trenoL’erba, il prato e quello che era mioScomparivano piano, piano e piangendo parlai con DioQuante volte ho cercato il soleQuante volte ho mangiato saleLa città aveva mille sguardiIo sognavo Montagne verdiIl mio destino è di stare accanto a teCon te vicino più paura ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021)– Stasera, mercoledì 3 marzo,è tra gli ospiti del Festival di, durante il quale si esibirà sulle note. Di seguito ilintegrale del brano: Mi ricordoe le corse di una bambinaCon l’amico mio più sincero, un coniglio dal muso neroPoi un giorno mi prese il trenoL’erba, il prato e quello che era mioScomparivano piano, piano e piangendo parlai con DioQuante volte ho cercato il soleQuante volte ho mangiato saleLa città aveva mille sguardiIo sognavoIl mio destino è di stare accanto a teCon te vicino più paura ...

