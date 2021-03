Mercati e mattone | la Cina ora teme la bolla finanziaria americana

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ora che lo ha detto anche Guo Shuqing, presidente della China Banking and Insurance Regulatory Commission e segretario del Partito Comunista della banca centrale, c’è da preoccuparsi sul serio. Tra meno di 48 ore, il 5 marzo, si riunirà il Congresso del Popolo per il suo incontro annuale. All’ordine del giorno, non accadeva da tempo, ci sarà la delicatissima situazione delle finanze pubbliche cinesi. Come raccontato a più riprese da Formiche.net, il Dragone ha seri problemi legati sia al debito sovrano, sia a quello privato. Il sistema finanziario è sotto pressione per la mole di sofferenze che grava sui bilanci delle banche, mentre quasi tutti i Paesi della Belt&Road cinese stanno rinegoziando i prestiti concessi da Pechino. Inoltre, complice la pandemia, il deficit è schizzato al 3,6%, costringendo le autorità a ridimensionare drasticamente le emissioni obbligazionarie di titoli ...