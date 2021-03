Mantova, docente senza mascherina in aula: intervengono i carabinieri (Di mercoledì 3 marzo 2021) docente senza mascherina in aula scatena polemiche al liceo Fermi di Mantova. Multato per violazione delle norme anti-Covid E’ subito polemica dopo le affermazioni di un docente del liceo di Scienze applicate Fermi di Mantova (Lombardia). L’insegnate dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina in aula, ha detto: “L’obbligo è paragonabile alle leggi razziali del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)inscatena polemiche al liceo Fermi di. Multato per violazione delle norme anti-Covid E’ subito polemica dopo le affermazioni di undel liceo di Scienze applicate Fermi di(Lombardia). L’insegnate dopo essersi rifiutato di indossare lain, ha detto: “L’obbligo è paragonabile alle leggi razziali del L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Mantova, docente non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo è paragonabile alle leggi razziali del Fascismo'… - NillaFerraro : RT @MediasetTgcom24: Mantova, docente non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo è paragonabile alle leggi razziali del Fascismo' #co… - Rita50432255 : RT @Deputatipd: Leggi razziali fasciste, Shoah. Davvero il professor Mortara di Mantova è riuscito a paragonare le mascherine agli orrori p… - borg_gio : TGCOM: Mantova, docente non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo è paragonabile alle leggi razziali del Fasc… - UhahuhF : RT @MediasetTgcom24: Mantova, docente non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo è paragonabile alle leggi razziali del Fascismo' #co… -