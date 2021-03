Luigi Sbarra eletto alla guida della Cisl nazionale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 marzo 2021)è il nuovo segretario generale. Lo ha, con voto quasi unanime, il Consiglio generale riunito a Roma. Prende il posto di Annamaria Furlan, che lascia ladel sindacato di via Po dopo quasi sette anni. “Ladi Bergamo – commenta Francesco Corna, segretario generale del sindacato provinciale -, fa i migliori auguri di lavoro al nuovo dirigente. Da parte nostra garantiamo una struttura che saprà operare e contrattare per i suoi associati, per tutto il mondo del lavoro con responsabilità e condivisione, per una rinascita e ricostruzione di cui abbiamo bisogno e soprattutto per i lavoratori e le persone, soprattutto donne e giovani, che hanno maggiormente sofferto questa crisi”., 71 anni, ...