LIVE Sci di fondo, 15 km Mondiali in DIRETTA: Alexander Bolshunov in testa al primo rilevamento cronometrico (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Dopo 5 km Bolshunov passa con 5?4 su Amundsen. Sundby scivola a 14?6. 13.35 Ai 2.9 km Bolshunov precede di 2?8 Amundsen e di 3?9 sul connazionale Melnichenko. Oltre i 6? Martin Sundby. 13.30 Bolshunov subito in testa dopo 1.8 km con 4’00?7, con 4?0 di margine sul norvegese Amundsen. 13.26 Partiti, in rapida successione, il norvegese Martin Sundby, campione uscente, ed Alexander Bolshunov, della Russian Skiing Federation (RSF). 13.22 Il primo crono di rilievo, in attesa dei big, dopo 1.8 km è del norvegese Harald Amundsen in 4’04?7. 13.16 Partita intanto la 15 km in tecnica libera maschile con partenze ad intervalli valida per i Mondiali di sci di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38 Dopo 5 kmpassa con 5?4 su Amundsen. Sundby scivola a 14?6. 13.35 Ai 2.9 kmprecede di 2?8 Amundsen e di 3?9 sul connazionale Melnichenko. Oltre i 6? Martin Sundby. 13.30subito indopo 1.8 km con 4’00?7, con 4?0 di margine sul norvegese Amundsen. 13.26 Partiti, in rapida successione, il norvegese Martin Sundby, campione uscente, ed, della Russian Skiing Federation (RSF). 13.22 Ilcrono di rilievo, in attesa dei big, dopo 1.8 km è del norvegese Harald Amundsen in 4’04?7. 13.16 Partita intanto la 15 km in tecnica libera maschile con partenze ad intervalli valida per idi sci di ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Sci di fondo, Bolshunov cerca un altro oro, l'Italia ha lasciato Oberstdorf - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Saalbach in DIRETTA: Paris insegue Mayer ad un centesimo. 5° Buzzi - #alpino #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Saalbach in DIRETTA: Mayer al comando Paris 2° ad un solo centesimo - #alpino #Prova… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci femminile Mondiali in DIRETTA: si assegna il titolo dal trampolino grande - #Salto… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 15 km Mondiali in DIRETTA: Bolshunov sfida i norvegesi - #fondo #Mondiali #DIRETTA: #Bolshunov -