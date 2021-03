L'Etna in eruzione strega la Nasa grazie alla foto di un siciliano (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - L'Etna strega la Nasa, anche grazie a uno scatto di un fotografo siciliano che immortala 'a Muntagna' in fiamme, stagliata su un cielo stellato e trafitto da meteore. L'immagine pubblicata su Facebook ha fatto il pieno di condivisioni e di like, fino a essere 'lanciata'... nello spazio. La Nasa ha scelto la foto come immagine Apod, Astronomy Picture of the Day. Apod fornisce ogni giorno un'immagine differente dell'universo corredata da una breve spiegazione scritta da un astronomo professionista. L'autore, Giuseppe Vella, 34 anni, è nato a Palermo e vive a Cefalà Diana. Da circa sette anni insegue la passione per la fotografia e la scorsa estate è stato selezionato nel contest internazionale "35Awards" tra i primi cento al ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - L'la, anchea uno scatto di ungrafoche immortala 'a Muntagna' in fiamme, stagliata su un cielo stellato e trafitto da meteore. L'immagine pubblicata su Facebook ha fatto il pieno di condivisioni e di like, fino a essere 'lanciata'... nello spazio. Laha scelto lacome immagine Apod, Astronomy Picture of the Day. Apod fornisce ogni giorno un'immagine differente dell'universo corredata da una breve spiegazione scritta da un astronomo professionista. L'autore, Giuseppe Vella, 34 anni, è nato a Palermo e vive a Cefalà Diana. Da circa sette anni insegue la passione per lagrafia e la scorsa estate è stato selezionato nel contest internazionale "35Awards" tra i primi cento al ...

