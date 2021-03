Juventus-Napoli | ecco quando si gioca

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Adesso non ci sono più dubbi., match che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 4 ottobre, verrà recuperato il prossimo 17 marzo all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio fissato alle 18.45. Lo ha annunciato la Lega Serie A attraverso una nota: “Si comunica che la gara di Serie A Tim, valevole per la terza giornata di andata e non disputata il 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 18.45, quanto si legge nel comunicato ufficiale n.205”.: cosa era successo? A causa di alcune positività emerse tra il gruppo squadra, l’Asl di1 impedi’ agli azzurri di partite per la trasferta di Torino contto la. I bianconeri si presentarono ...

Finalmente c'è la data del recupero di Serie A tra Juventus e Napoli: è arrivato il comunicato ufficiale della Lega. Finalmente Juventus-Napoli si giocherà: da pochi minuti è arrivato il comunicato ufficiale.