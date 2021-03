Irama squalificato? La proposta di Amdeus (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rischio squalifica per Irama: il regolamento del Festival parlo chiaro. Amadeus, però, non ci sta. Ecco la proposta del direttore artistico per far gareggiare il cantante. Irama a rischio squalifica Il sipario dell’Ariston si è alzato ieri sera ma un cantante è già a rischio squalifica. Si tratta di Irama, in gara tra i 26 big che avrebbero dovuto esibirsi ieri sera sul palco dell’Ariston. Perché, però, non l’abbiamo visto scendere le scalinate del Festival? Il cantante è stato costretto ha saltare la prima serata in quanto un membro del suo staff è risultato positivo al Coronavirus. Da regolamento, Irama sarebbe costretto alla quarantena obbligatoria essendo stato in contatto con una persona positiva e, di conseguenza, al ritiro dalla gara. Tuttavia, Amadeus ha chiesto di poter fare ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rischio squalifica per: il regolamento del Festival parlo chiaro. Amadeus, però, non ci sta. Ecco ladel direttore artistico per far gareggiare il cantante.a rischio squalifica Il sipario dell’Ariston si è alzato ieri sera ma un cantante è già a rischio squalifica. Si tratta di, in gara tra i 26 big che avrebbero dovuto esibirsi ieri sera sul palco dell’Ariston. Perché, però, non l’abbiamo visto scendere le scalinate del Festival? Il cantante è stato costretto ha saltare la prima serata in quanto un membro del suo staff è risultato positivo al Coronavirus. Da regolamento,sarebbe costretto alla quarantena obbligatoria essendo stato in contatto con una persona positiva e, di conseguenza, al ritiro dalla gara. Tuttavia, Amadeus ha chiesto di poter fare ...

lorellaxs : RT @Meta__Moro: In neanche 24 ore di Sanremo abbiamo: - 2 Positivi - un presunto plagio dei Maneskin - Irama squalificato - protesta dei r… - RelaxyTaxy : Ma quindi Irama? Parteciperà con il video delle prove o é squalificato? Non ho capito ?? #Sanremo2021 - saturacaodavida : RT @vocedelverbo_: non sono fan di irama, ma se venisse squalificato non sarebbe giusto. non è colpa sua, queste cose la rai avrebbe dovuto… - EmiliaIelpo : RT @vocedelverbo_: non sono fan di irama, ma se venisse squalificato non sarebbe giusto. non è colpa sua, queste cose la rai avrebbe dovuto… - PlayTheSilence_ : RT @SimonTheGraphic: Non sono un fan accanito di #irama ma l'idea che venga squalificato mi fa davvero molto male. Cerchiamo una soluzione… -