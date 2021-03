Intel multa da 2,2 miliardi: accusa di violazione di brevetti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sembra che Intel dovrà sborsare ben 2,2 miliardi di dollari per pagare una multa. L’accusa è di violazione di brevetti e la sentenza è stata redatta da una giuria del Texas Guai per la casa di Santa Clara: sembra che Intel sarà costretta a tirare fuori 2,2 miliardi di dollari per pagare una salatissima multa in seguito all’infrazione di alcuni brevetti detenuti da VLSI Technology LLC. La cifra da capogiro comprende l’ammenda per la violazione di due brevetti su tecnologie per regolare dinamicamente le frequenze del clock del bus dei processori e le tensioni di alimentazione, per risparmiare energia. multa per Intel: avrebbe violato 2 ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sembra chedovrà sborsare ben 2,2di dollari per pagare una. L’è didie la sentenza è stata redatta da una giuria del Texas Guai per la casa di Santa Clara: sembra chesarà costretta a tirare fuori 2,2di dollari per pagare una salatissimain seguito all’infrazione di alcunidetenuti da VLSI Technology LLC. La cifra da capogiro comprende l’ammenda per ladi duesu tecnologie per regolare dinamicamente le frequenze del clock del bus dei processori e le tensioni di alimentazione, per risparmiare energia.per: avrebbe violato 2 ...

luca79ind : Intel, multa record: costretta a pagare 2,2 miliardi di dollari per violazione di brevetti - - SteelRevel : RT @HDblog: Intel, multa record: costretta a pagare 2,2 miliardi di dollari per violazione di brevetti - PlanetR7_ : Intel, multa record: costretta a pagare 2,2 miliardi di dollari per violazione di brevetti - HDblog : Intel, multa record: costretta a pagare 2,2 miliardi di dollari per violazione di brevetti - gigibeltrame : Intel, multa record: costretta a pagare 2,2 miliardi di dollari per violazione di brevetti #digilosofia… -