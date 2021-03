Incentivi auto, boom di richieste: 436 a Bergamo (Di mercoledì 3 marzo 2021) boom di richieste per gli Incentivi auto. Alle 12 di martedì 2 marzo erano già state prenotate tutte le risorse, pari a 16.2 milioni di euro, esaurendo così la dotazione del bando. Restano disponibili i contributi per l’acquisto di motoveicoli e ciclomotori non inquinanti. Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. I numeri delle province Milano guida la classifica delle prenotazioni, con oltre il 22%, pari a 723 richieste. È seguita da Brescia con 530 prenotazioni, Bergamo con 436, Varese con 404, Monza e Brianza 288, Como 202, Lecco 133, Mantova 126, Cremona 121, Sondrio 97, Pavia 86 e Lodi 68. Sospese le registrazioni “Un successo al di là delle aspettative – commenta Cattaneo -. Non pensavamo che gli Incentivi si ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021)diper gli. Alle 12 di martedì 2 marzo erano già state prenotate tutte le risorse, pari a 16.2 milioni di euro, esaurendo così la dotazione del bando. Restano disponibili i contributi per l’acquisto di motoveicoli e ciclomotori non inquinanti. Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. I numeri delle province Milano guida la classifica delle prenotazioni, con oltre il 22%, pari a 723. È seguita da Brescia con 530 prenotazioni,con 436, Varese con 404, Monza e Brianza 288, Como 202, Lecco 133, Mantova 126, Cremona 121, Sondrio 97, Pavia 86 e Lodi 68. Sospese le registrazioni “Un successo al di là delle aspettative – commenta Cattaneo -. Non pensavamo che glisi ...

