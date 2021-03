(Di mercoledì 3 marzo 2021) Svolta nel casodialClaudio Nanni è stata arrestata una seconda persona, un conoscente che sarebbe l’esecutoredell’omidicio della 46enne morta a FaenzaalClaudio Nanni è stata arrestata una seconda persona, che sarebbe l’esecutoredell’omidicio della 46enne morta a Faenza: perché Claudio Nanni era indagato Claudio Nanni,53enne di, la donna trovata sgozzata poco prima dell’alba di sabato scorso nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, è stato indagato per omicidio volontario pluriaggravato in ...

clikservernet : Ilenia Fabbri: l’ex marito arrestato insieme all’esecutore materiale dell’omicidio - Noovyis : (Ilenia Fabbri: l’ex marito arrestato insieme all’esecutore materiale dell’omicidio) Playhitmusic - - ilmessaggeroit : Omicidio Ilenia Fabbri, arrestao il marito e un conoscente a Faenza - Magamag76377872 : RT @_DAGOSPIA_: LA PISTA DELLE CHIAVI DUPLICATE - IL SICARIO DI ILENIA SAREBBE ENTRATO DAL GARAGE... - _DAGOSPIA_ : LA PISTA DELLE CHIAVI DUPLICATE - IL SICARIO DI ILENIA SAREBBE ENTRATO DAL GARAGE... -

Ultime Notizie dalla rete : Ilenia Fabbri

Il Mattino

Andrea Pasqualetto per il 'Corriere della Sera'con claudio nanni Ci sono le amiche che raccontano le paure di, le sue angosce per le minacce dell'ex marito Claudio Nanni; c'è una testimone che lo dice chiaro: 'Lui mi ha ...Si complica la posizione di Claudio Nanni , l'ex marito di, la 46enne uccisa a Faenza lo scorso 6 febbraio. Dalle indagini è emerso infatti che l'uomo fece fare un paio di duplicati di una chiave analoga per tipo a quella che apre la porta del ...Omicidio Ilenia Fabbri, arrestato il marito Claudio Nanni, 53 anni e un suo conoscente. L'uomo era già indagato, in concorso con persona ignota, per la morte della moglie, 46 anni, trovata sgozzata il ...Il movente del delitto sarebbe da ricondurre al profondo astio che l’uomo provava nei confronti della ex moglie a causa delle sue pretese economiche ...