Gazzetta: Adl sospende le consultazioni per la panchina. Per il futuro c'è anche De Zerbi

Il Napoli andrà avanti con Gattuso in panchina fino a fine stagione, poi ci sarà la ristrutturazione tecnica. La Gazzetta dello Sport scrive che De Laurentiis ha sospeso le consultazioni per un cambio in corsa. Per il futuro, invece, oltre ai nomi di Italiano, Juric e Benitez, c'è anche quello di De Zerbi. "De Laurentiis ha sospeso le consultazioni con gli altri allenatori interpellati e ha deciso che andrà comunque avanti con Gattuso fino al termine della stagione per poi avviare la ristrutturazione tecnica. E tra le indiscrezioni per il futuro, circola anche il nome di Roberto De Zerbi, insieme a quello di Italiano, Juric e Benitez. Col silenzio stampa, ancora in atto, il presidente ha voluto garantire all'allenatore ...

