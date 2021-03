Gaia, per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara con il brano “Cuore amaro” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera, mercoledì 3 marzo 2021, Gaia salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston in occasione della 71^ edizione del Festival di Sanremo. La cantautrice è in gara nella categoria “CAMPIONI” con il brano “Cuore amaro” (Sony Music Italy) e sarà Daniele Dezi (in arte Orang3, del duo di producer multiplatino Frenetik&Orang3) ad accompagnare Gaia, in qualità di Direttore d’Orchestra, nell’arco delle quattro serate. Il singolo sarà disponibile a partire dalla fine della serata su tutte le piattaforme digitali di streaming e download e in radio. Musica e testo di “Cuore amaro” sono di Gaia Gozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera, mercoledì 3 marzo 2021,salirà per lasul palco dell’Ariston in occasione della 71^ edizione deldi. La cantautrice è innella categoria “CAMPIONI” con il” (Sony Music Italy) e sarà Daniele Dezi (in arte Orang3, del duo di producer multiplatino Frenetik&Orang3) ad accompagnare, in qualità di Direttore d’Orchestra, nell’arco delle quattro serate. Il singolo sarà disponibile a partire dalla fine della serata su tutte le piattaforme digitali di streaming e download e in radio. Musica e testo di “” sono diGozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e ...

