Due indagati per le minacce e gli insulti social a Liliana Segre: perquisizioni e sequestri degli apparecchi informatici (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono stati individuati e sono adesso indagati due autori delle minacce e dei commenti antisemiti pubblicati sui social nei confronti della senatrice a vita, Liliana Segre, nel giorno in cui la sopravvissuta all'Olocausto 90enne si è sottoposta al vaccino anti-Covid. Si tratta di un pensionato della provincia di Cagliari, G.G.T di 75 anni, e di un 40enne residente nel Viterbese, G.T. Nei loro confronti sono scattate le perquisizioni e i sequestri dei sistemi informatici e di telecomunicazione da parte della polizia postale e della Digos, su disposizione del capo del pool antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili, che sta conducendo le indagini con l'accusa di minacce aggravate dall'odio razziale contenute nei commenti al post pubblicato ...

