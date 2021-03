Covid | Bertolaso | Tutta l' Italia verso la zona rossa e per i vaccini in Lombardia precettare gli specializzandi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) "Laè più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre". Il governatore del Piemonte: "Le cose stanno peggiorando"

SkyTG24 : Covid, Bertolaso: “Italia si avvicina a passi lunghi verso zona rossa” - TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - repubblica : ?? Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa'. Il Piemonte ipotizza la chiusura delle scuole - giuseppas : RT @tuttonapoli: ULTIM'ORA - Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa' - RosannaVaroli : Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bertolaso

La conferenza stampa 'Avrei molti motivi per essere avvilito e frustrato - ha proseguito- a partire dall'andamento della pandemia, alle due province in zona rossa a tutti gli effetti, fino ...Poco prima il responsabile della campagna vaccinale antiin Lombardia Guidoaveva affermato: "Mi sembra che tutta l'Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi alla ...Parlando del piano vaccinale, Bertolaso ha poi aggiunto: "Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni".L’eventuale cambio di colore arriverà, come di consueto, a ridosso del weekend, ma da più parti arriva l’allarme per il dilagare delle varianti ...