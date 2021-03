Conte nei sondaggi fa volare i Cinque stelle. Ma non è facile convincere Di Battista. Restano i malumori nel Movimento. Senza direttorio si rischia la rottura (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che Giuseppe Conte fosse un leader che piace all’elettorato non era in dubbio. E due giorni fa, come si sa, sono arrivate anche le conferme dei sondaggi: il Movimento Cinque stelle con Conte leader arriverebbe al 22%, a poca distanza dalla Lega. Il problema, semmai, è all’interno del Movimento stesso. La scelta di cedere la leadership Senza copo ferire all’ex presidente del Consiglio, infatti, non convince i dissidenti e soprattutto non “piega” Alessandro Di Battista, fermo nella sua decisione di stare alla larga da quei partiti che siedono in quella maggioranza del cosidetto “assembramento pericoloso” che sostiene il governo di Mario Draghi. “Io ho lasciato il M5S non per l’asSenza di Conte. Ma per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che Giuseppefosse un leader che piace all’elettorato non era in dubbio. E due giorni fa, come si sa, sono arrivate anche le conferme dei: ilconleader arriverebbe al 22%, a poca distanza dalla Lega. Il problema, semmai, è all’interno delstesso. La scelta di cedere la leadershipcopo ferire all’ex presidente del Consiglio, infatti, non convince i dissidenti e soprattutto non “piega” Alessandro Di, fermo nella sua decisione di stare alla larga da quei partiti che siedono in quella maggioranza del cosidetto “assembramento pericoloso” che sostiene il governo di Mario Draghi. “Io ho lasciato il M5S non per l’asdi. Ma per la ...

