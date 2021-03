Bologna zona rossa. Ma una settimana fa Bonaccini era d’accordo con Salvini per aprire i ristoranti a cena (Di mercoledì 3 marzo 2021) La città di Bologna e il suo hinterland da questa mattina sono in zona rossa: lockdown duro dal 4 al 21 marzo. Questo perché negli ultimi giorni il numero dei contagi è continuato a crescere, e secondo i sindaci e i tecnici è necessario lasciare tutti a casa per un po’. Eppure: eppure solo pochi giorni fa il governatore Pd dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini aveva sposato (tra lo sconcerto dei democratici) la linea Salviniana. E cioè: se i ristoranti -nelle zone gialle, ovvio- possono rimanere aperti al mattino, perché non possono fare lo steso a cena? Non ci si contagia a cena ma a pranzo sì? Stefano Bonaccini, che molti danno per candidato alla guida della grande famiglia dei democratici nazionale, che condivide una proposta ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) La città die il suo hinterland da questa mattina sono in: lockdown duro dal 4 al 21 marzo. Questo perché negli ultimi giorni il numero dei contagi è continuato a crescere, e secondo i sindaci e i tecnici è necessario lasciare tutti a casa per un po’. Eppure: eppure solo pochi giorni fa il governatore Pd dell’Emilia Romagna Stefanoaveva sposato (tra lo sconcerto dei democratici) la lineaana. E cioè: se i-nelle zone gialle, ovvio- possono rimanere aperti al mattino, perché non possono fare lo steso a? Non ci si contagia ama a pranzo sì? Stefano, che molti danno per candidato alla guida della grande famiglia dei democratici nazionale, che condivide una proposta ...

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l’usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - RegioneER : #covid Dal 4 marzo tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena in zona rossa, q… - yoshi5477 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 3/3/2002 la #Juventus aveva vinto un’altra partita in zona #Cesarini, per 2-1 sul #Bologna al #DelleAlpi. Agg… - repubblica : Bologna zona rossa, Merola: 'Ordinanza anti-movida con stop vendita di alcol alle 18': E sulla chiusura delle scuol… -